OM : nouvelles révélations sur la réunion avec les supporters !

« Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville, l’amour que tout le monde porte pour l’OM, on va expliquer et exprimer la douleur et la souffrance dans laquelle les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent ! On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides, que maintenant ils prennent conscience qu’à tous les matches le stade est plein et qu’ils doivent rendre ses lettres de noblesse au Stade Vélodrome et au public marseillais. Qu’ils devaient rentrer sur le terrain le torse bombé et plus la tête baissée. On n’a pas le choix ». Tels étaient les propos du fameux Rachid Zeroual, leader emblématique des South Winners, après la réunion qui a eu lieu hier entre l’OM et ses supporters.

Les premiers échos qui sont sortis suite à cette réunion indiquent cependant que tout s’est passé dans un calme assez relatif, sans agressivité du côté des supporters comme ce fut le cas lors de cette fameuse réunion qui a mené au départ de Marcelino en tout début de saison. Dans son édition du jour, le quotidien La Provence en dit d’ailleurs un peu plus sur les dessous de cette rencontre.

Moins de tension qu’en septembre

Dans une réunion qui a duré une heure et à laquelle a participé l’ensemble du groupe, si la fermeté était de mise côté supporters, l’échange s’est déroulé dans une démarche constructive. Ces derniers voulaient ainsi mettre les joueurs devant leurs responsabilités et certains leaders de l’équipe en ont pris pour leur grade. Les supporters ont également tenu à faire savoir aux joueurs qu’ils font des sacrifices financiers conséquents pour soutenir leur club, tout comme ils se trouvent actuellement pour beaucoup dans une situation de détresse suite à la mauvaise passe traversée par l’équipe de Gennaro Gattuso.

De leur côté, les groupes de supporters ont promis aux joueurs qu’ils allaient continuer d’encourager et de chanter pour leurs joueurs. Même si, toujours selon le journal, certains groupes étaient divisés à ce sujet avant la réunion de mercredi. Le média précise tout de même que côté joueurs, on ne s’est pas arrêté pour parler devant les médias ni pour saluer les supporters présents à La Commanderie après cette réunion. Le message est-il donc vraiment passé ? On le saura dès vendredi face à Metz…