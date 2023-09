Marco van Basten demande l’arrêt du foot pro aux Pays-Bas

Rien ne va plus à l’Ajax. Depuis plusieurs saisons, le club connaît quelques difficultés et ne parvient plus à dominer autant l’Eredivisie qu’avant. Mais en ce début de campagne, la crise semble prendre une ampleur terrible. Le directeur sportif viré, le choc contre le Feyenoord arrêté à cause de nombreux incidents, alors que l’équipe d’Arne Slot menait 0-3, bref, les Pays-Bas sont sous le choc. À l’image de Marco van Basten qui déplore les jets de projectiles notamment à la Johan Cruyff Arena et qui réclame l’arrêt immédiat des compétitions professionnelles dans tout le pays.

La suite après cette publicité

«Est-ce que j’ai la solution ? Non, je n’ai pas ça. On dirait presque : 'arrêtez le football professionnel aux Pays-Bas’. Arrêtez-le. Oui, je le pense, parce que c’est quelque chose de récurrent. C’était une action délibérée. Les gens font cela délibérément. Maintenant, la compétition la plus importante des Pays-Bas a été arrêtée, et ensuite ? Ce n’est tout simplement pas bien. Si nous ne pouvons pas nous comporter normalement dans les stades, peut-être devrions-nous arrêter de jouer», déclare l’ancienne gloire de l’Ajax et du Milan AC sur Ziggo Sport. Le Néerlandais a toujours été très impliqué au sujet de la sécurité dans les stades et de la violence dans le foot.