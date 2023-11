Qualifs CdM : l’Afrique du Sud s’offre le Bénin

Ces derniers mois, l’Afrique du Sud est sur une impressionnante forme. Invaincue depuis plus de 13 matches (dont des rencontres face au Maroc et à la Côte d’Ivoire), la formation de Hugo Broos recevait le Bénin pour le premier match de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les Bafana Bafana s’en allaient défier le Bénin dans ce groupe C. Et l’Afrique du Sud a fait le job.

La star de l’équipe Percy Tau a ouvert le score avant que Khuliso Mudau ne fasse le break et scelle la première victoire de son équipe. Car la réduction de l’écart de Steve Mounié pour le Bénin n’a rien changé. L’Afrique du Sud s’empare déjà de la tête de son groupe en attendant les autres rencontres et poursuit sa très belle dynamique du moment.