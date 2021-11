LdC : le groupe du Milan pour affronter l'Atlético

L'heure de la vengeance à sonner pour l'AC Milan, qui se déplace dans l'antre de l'Atlético de Madrid ce mercredi (21 heures) pour le compte de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Car après la défaite concédée à San Siro contre les Colchoneros (1-2) lors du 2ème match dans ce groupe B, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic, bons derniers, auront à cœur de se racheter et de sauver l'honneur pour terminer dignement, avec l'espoir d'être reversés en Ligue Europa.

Pour ce choc à Madrid, Stefano Pioli a convoqué un groupe de 21 joueurs, comme révélé par les Rossoneri sur leur compte Twitter ce mardi. Les internationaux français de Milan que sont Lucas Hernandez, Tiémoué Bakayoko et Olivier Giroud sont bel et bien présents pour aller défier Antoine Griezmann et les siens. Le géant suédois, double buteur sur la pelouse de la Fiorentina samedi (3-4), fait aussi partie du groupe, au contraire de Mike Maignan (poignet), Fikayo Tomori (hanche) et Ante Rebic (cuisse), qui manquent tous trois à l'appel.

