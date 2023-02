L’OL donne des nouvelles de Laurent Blanc

Laurent Blanc malade depuis quelques jours, c’est Franck Passi qui a pris en charge l’entraînement de l’Olympique Lyonnais. Si l’adjoint a donné des nouvelles du coach dimanche en conférence de presse, à la suite du succès rhodanien sur Lens (2-1), c’est cette fois le club qui a publié un communiqué. Blanc est toujours sous traitement et n’est pas encore prêt à reprendre la direction de l’entraînement.

«L’Olympique Lyonnais tient à apporter des informations supplémentaires sur l’absence de Laurent Blanc. Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc» écrit le communiqué.

