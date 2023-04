Chelsea est en perdition avec Frank Lampard

La suite après cette publicité

La situation de Chelsea n’était déjà pas reluisante. Frank Lampard est en train de l’empirer. Une performance lorsqu’on regarde les résultats du club anglais depuis le début de la saison. La nouvelle défaite d’hier soir à Stamford Bridge face à Brentford (2-0) donne un peu plus de grain à moudre aux détracteurs de l’intérimaire. C’est sans doute celle qui condamne définitivement les Blues vers une saison complètement noire. Il n’y aura rien à sauver. Pire encore, Lampard est en train d’enfoncer le club au classement et dans les abîmes de la qualité de jeu. C’est même sa réputation d’entraîneur qui en est en train d’en pâtir.

«Je ne sais pas, cingle-t-il hier face à la presse. Je ne suis pas concerné par ce que les gens de l’extérieur pensent parce que j’estime qu’ils ne comprennent jamais les conditions dans lesquelles vous travaillez. Deux de ces matchs étaient contre le Real Madrid. Il est clair que je suis ici pour une raison, parce que les résultats n’étaient pas bons. (…) Cela m’a été clairement indiqué lorsque je suis arrivé et dans le court laps de temps, il est vraiment difficile à ce stade de la saison d’obtenir un changement.» Depuis son retour, c’est même la catastrophe. Les résultats sont en chute libre.

Des résultats accablants

Il cumule 5 défaites en 5 rencontres, pour 1 seul but marqué contre 9 encaissés. Chelsea est à la recherche d’une victoire depuis 8 matchs maintenant, série qui n’est plus arrivée depuis 1993 (11 matchs à l’époque). Les chiffres sont accablants et même historiques pour le club. 30 buts marqués en Premier League, c’est son plus faible total à ce stade de la saison depuis 1924 ! 5 défaites à domicile, ça n’était plus arrivé depuis la saison 1994/1995. 7 matchs sans marquer à Stamford Bridge, ça n’était même jamais arrivé sur l’ensemble d’un exercice. Lampard n’est pas le seul fautif cette fois.

En revanche, sur ses 19 derniers matchs dirigés entre Everton, où il a été viré en janvier, et les Blues, le voilà à 1 victoire, 2 nuls pour… 16 défaites. Un terrible bilan qui pourrait lui coûter cher pour la suite de sa carrière d’entraîneur. «Cela demande du temps, un peu de travail, puis peut-être que quelque chose jouera en votre faveur. Ce soir (mercredi), rien n’est allé en notre faveur mais nous devons continuer à travailler dans l’idée que quelque chose fonctionnera.» Certains supporters commencent à réclamer la venue plus rapidement que prévu de Mauricio Pochettino. C’est dire la confiance accordée à la légende du club… comme joueur.