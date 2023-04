PL : Liverpool enchaîne et rêve de l’Europe, Brighton chute, Chelsea six pieds sous terre

Ce mercredi soir, la 33e journée de Premier League est marquée par le choc pour le titre entre Manchester City et Arsenal. En parallèle, il y avait trois autres rencontres intéressantes. Tout d’abord, Brighton (8e) se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest (19e) pour recoller à ses prédécesseurs dans la course à l’Europe. Tout avait bien débuté pour l’équipe de Roberto De Zerbi avec le premier but en Premier League de Facundo Buonanotte (38e) mais avant la pause Pascal Gross était poussé à la faute et concédait un but contre son camp (45e +3). En seconde période, Nottingham Forest prenait son destin en main avec des buts de Danilo (69e) et Morgan Gibbs-White (90e+3) pour s’imposer 3-1. Le promu double Leicester (18e) et Everton (19e) pour sortir de la zone rouge au 17e rang. Brighton & Hove Albion stagne à la huitième place.

Pouvant revenir à un point d’Aston Villa (5e) et doubler Tottenham (6e), Liverpool se déplaçait sur la pelouse d’une équipe de West Ham (14e) qui revient bien sur cette fin de saison. Et cela s’est vu rapidement avec un but précoce de Lucas Paqueta pour les Hammers (12e) mais Cody Gakpo lui répondait dans la foulée (18e). En seconde période, les Londoniens pensaient reprendre l’avantage via Jarrod Bowen mais ce dernier était signalé hors-jeu (55e) puis Joël Matip donnait l’avantage aux Reds (67e). En s’imposant 2-1 dans la douleur, Liverpool remonte au sixième rang à 1 point d’Aston Villa (5e mais qui compte un match de plus). Enfin, Brentford (9e) croisait le fer avec une équipe de Chelsea (11e) en pleine crise. Et comme prévu, les Bees ont dicter leur loi. Tout d’abord, Mathias Jensen poussait César Azpilicueta à la faute (38e) avant que Bryan Mbeumo (78e) double la mise en fin de match. Brentford consolide sa huitième place avec sa victoire 2-0. Chelsea connaît une cinquième défaite en cinq matches sous les ordres de Frank Lampard.

