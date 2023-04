Ligue 1 : vainqueur de Strasbourg, l’AS Monaco revient à trois points du podium

Dans le cadre de la 29e journée, l’AS Monaco recevait le Racing Club de Strasbourg à Louis-II ce dimanche après-midi pour l’avant-dernière rencontre de l’élite ce week-end. Le club du Rocher, quatrième à six points de l’OM et du RC Lens, devait s’imposer pour garder le rythme lensois et ainsi, profiter aussi du match nul des Phocéens et ainsi se relancer dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, la formation alsacienne, pressée par les victoires de Brest (face à Toulouse, 3-1) et du premier relégable Auxerre (contre Troyes, 1-0), était également dans l’obligation de faire le plein de points dans la principauté afin de s’éloigner de la zone rouge.

Si les locaux mettaient le pied sur le ballon en début de rencontre, le RCSA réussissait à maintenir une discipline défensive pour protéger Sels. Si Doukouré arrivait à dégager le tir à ras de terre de Ben Yedder sur sa ligne (13e), le plan ne tenait plus longtemps puisque Vanderson, trouvé dans l’axe, se muait en attaquant pour tromper le dernier rempart belge (1-0, 19e). Ce dernier était finalement vigilant pour anticiper l’appel dans la profondeur de Ben Seghir (29e), avant de voir Mothiba reprendre un corner joué en deux temps pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 32e). Diallo croyait donner l’avantage aux siens quelques minutes plus tard mais sa position illicite obligeait l’arbitre à annuler le but (36e).

Strasbourg renversé

Les hommes de Frédéric Antonetti prenaient finalement l’ascendant au score avant la pause, profitant d’un contre-son-camp de Maripan sur le coup franc tiré par Sanson (1-2, 41e). Au retour des vestiaires, les Asémistes montraient de bien meilleures intentions offensives, prêts à renverser la vapeur devant son public. Mission accomplie pour les poulains de Philippe Clement, d’abord grâce à leur jeunesse. Ben Seghir, passeur décisif sur l’ouverture du score, marquait le but égalisateur d’une reprise dans la surface (2-2, 54e). Edan Diop, petit frère du Niçois Sofiane, ne se faisait pas prier dans la zone de vérité pour reprendre le centre de Golovin et mettre l’ASM devant (3-2, 58e).

Le festival monégasque dans le second acte ne s’arrêtait pas : avançant seul dans l’axe, Fofana provoquait Guilbert avant de déclencher une frappe, contrée par le latéral strasbourgeois pour lober de peu son gardien belge (4-2, 66e). Néanmoins, le milieu de terrain international tricolore devait quitter les siens car expulsé par l’arbitre, lui décernant un second avertissement dans le dernier quart d’heure de jeu, synonyme d’expulsion (78e). L’occasion pour les hommes en bleu de pousser en fin de match afin d’aller chercher au moins le nul avec la réduction au score de Diallo dans le temps additionnel (4-3, 90+3e) - 15e but en L1 du Sénégalais cette saison, mais deux buts à rattraper étaient une tâche trop compliquée pour le Racing, battu donc cet après-midi à Monaco. L’ASM revient à 3 unités du podium, tandis que Strasbourg reste à égalité avec l’AJA, 16e et premier de la zone rouge.