LdC, Juventus : Cristiano Ronaldo et Giorgio Chiellini de retour dans le groupe

La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se profile et la Juventus va pouvoir compter sur deux renforts de poids avec les retours de Cristiano Ronaldo et Giorgio Chiellini. Le premier était positif au Covid-19 et a manqué les deux premiers matches dans la compétition face au Dynamo Kiev (victoire 2-0) et au FC Barcelone (défaite 2-0). De retour en Serie A ce dimanche contre Spezia (4-1), le Portugais s'était offert un doublé.

Contre les Hongrois de Ferencvàros, Cristiano Ronaldo tentera donc de se mettre en évidence. Même son de cloche pour Giorgio Chiellini qui revient de blessure et retrouve le groupe bianconero. Parmi les absents on compte Merih Demiral suspendu suite à son carton rouge reçu contre le FC Barcelone, Matthijs de Ligt qui est blessé et Sami Khedira qui n'est pas éligible pour la compétition.

Le groupe de la Juventus :

Gardiens : Szczesny, Pinsoglio et Buffon

Défenseurs : Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta et Riccio

Milieux : Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova et Kulusevski

Attaquants : Ronaldo, Morata et Dybala