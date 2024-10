Benfica - Atlético : Diego Simeone s’excuse

L’Atlético de Madrid n’a pas vu le jour, ce mercredi soir, sur le terrain de l’Estadio da Luz (Lisbonne) contre le Benfica. Les hommes de Diego Siemone ont été largement battus par la troupe de Bruno Lage (4-0). Une défaite cuisante et humiliante pour les Colchoneros, qui met un terme à une série de 14 rencontres sans défaite. Après la rencontre, l’entraîneur de l’Atético s’est présenté en conférence de presse, a tenu à s’excuser auprès des supporters du club madrilène et a indiqué être le premier responsable de ce large revers.

« Ne cherchons pas d’excuses. Nous n’avons pas fait un bon match et l’entraîneur en est responsable, aujourd’hui les changements n’ont pas fonctionné non plus. Aujourd’hui, les changements n’ont pas fonctionné non plus. Nous avons mal joué, nous devons l’accepter. Les changements ne nous ont pas donné ce que nous avions les autres jours et nous devons l’accepter, nous avons été pires et nous les félicitons. C’était un mauvais match pour tout le monde. Reprenons de l’énergie pour dimanche (contre la Real Sociedad, 21h) », a expliqué le coach argentin auprès de Marca. Après une victoire et une défaite en deux journées de C1, l’Atlético de Madrid pointe à la 23e place du classement de cette phase de ligue.