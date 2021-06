France - Bulgarie : les compositions officielles

Pour son dernier match de préparation avant d'affronter l'Allemagne mardi prochain pour le début de l'Euro 2020, la France va jouer contre la Bulgarie. Les Bleus s'organisent pour cela en 4-4-2 losange avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez prennent place. Corentin Tolisso, N'Golo Kanté et Paul Pogba se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Kylian Mbappé et Karim Benzema sont soutenus par Antoine Griezmann.

De son côté, la Bulgarie opte pour un 4-3-3 avec Daniel Naumov dans les cages. Ivan Turitsov, Petko Hristov, Valentin Antov et Vasil Bozhikov forment la défense. Dominik Yankov, Bozhidar Kraev et Ivaylo Chochev se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Kiril Despodov, Atanas Iliev et Ilian Iliev constituent le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba, Griezmann - Mbappé, Benzema

Bulgarie : Naumov - Turitsov, Hristov, Antov, Bozhikov - Chochev, Yankov, Kraev - Despodov, A. Iliev, I. Iliev

