Real Madrid : Kylian Mbappé coûtera très cher même libre de tout contrat !

Le Real Madrid se frotte les mains. Même si les Merengues souhaitaient tout de même attirer le champion du monde 2018 dans leurs rangs cet été, tout indique qu'ils y parviendront enfin dans un peu moins d'un an, au terme du contrat du principal concerné avec le Paris Saint-Germain. Le Bondynois a déjà repoussé des offres plus qu'intéressantes financièrement de l'état-major parisien et semble déterminé à revêtir la tunique merengue dès le mois d'août 2022.

Le club de la capitale espagnole veut faire un mercato galactique, et nul doute que recruter un joueur d'un tel calibre pour 0€ sera un énorme coup, et laissera la possibilité d'enrôler d'autres stars comme Erling Haaland ou Paul Pogba. Enfin, 0€, pas vraiment. Comme l'indique Marca, Florentino Pérez devra tout de même débourser un joli pactole pour recruter le Français.

Des primes et commissions juteuses

Le média explique qu'entre primes et différentes commissions à régler, le Real Madrid devra débourser 80 millions d'euros selon ses estimations. Un montant bien loin des presque 200 millions d'euros dont on parlait il y a encore quelques jours pour un transfert estival, mais qui représente tout de même une certaine somme. On peut imaginer que dans ces 80 millions d'euros, on retrouve une prime à la signature succulente pour le joueur.

Mais pas que, puisque divers intermédiaires - le nom de Kia Joorabchian était cité plusieurs fois pendant l'été - pourraient aussi toucher un petit chèque. Mais quand on connaît la volonté de Pérez de s'offrir Mbappé et l'envie qu'ont les fans madrilènes de le voir à l'œuvre au Bernabéu, nul doute que cette somme sera considérée comme ridicule par tout le monde à Madrid !