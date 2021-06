Hongrie - France : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après avoir battu l'Allemagne 1-0, la France se déplace à Budapest pour affronter la Hongrie dans le cadre de la 2e journée de l'Euro 2020 dans le groupe F. Les joueurs de Marco Rossi s'organisent dans un 3-5-2 avec Peter Gulacsi dans les cages. Endre Botka, Willi Orban et Attila Szalai composent la défense tandis que Loïc Négo et Attila Fiola assurent les rôles de piston. László Kleinheisler, Ádám Nagy et Andras Schäfer constituent le milieu de terrain. Enfin, Roland Sallai et Ádám Szalai sont associés en attaque.

De son côté, la France poursuit en 4-4-2 losange avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Digne composent la défense. On retrouve N'Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot dans l'entrejeu. Antoine Grizmann évolue en soutien de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Hongrie : Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Négo, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola - Sallai, Ad. Szalai

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann - Benzema, Mbappé

