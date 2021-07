OM : Konrad de la Fuente fait les présentations

La suite après cette publicité

Pablo Longoria ne s'arrête plus ! Le président de l'Olympique de Marseille enchaîne les jolis coups sur le mercato et les conférences de presse de présentation. Ce mardi, il était aux côtés de Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente. Le joueur, arraché au FC Barcelone, a pu évoquer son arrivée dans la cité phocéenne. «J'ai décidé de venir ici car j'ai vu cette opportunité d'un bon oeil. J'ai vraiment fait ce choix car ici on a vu le potentiel qu'il y avait en moi».

L'Américain assume le choix OM

Puis il a ajouté : «je savais déjà que l'OM était un grand club. Je regarde le foot régulièrement, notamment la Ligue 1. C'était très bien pour moi de venir ici». Pourtant, cette décision en a surpris plus d'un, lui qui aurait pu continuer chez les Culés. «Je ne crois pas qu'il y a un risque de venir ici en Ligue 1. C'est une ligue qui a un potentiel et qui est en transition. Je ne vois pas de problème ou de risque à jouer ici».

Et le footballeur âgé de 19 ans compte bien montrer sur le terrain qu'il a tout pour réussir en France. «Je suis très content d'être ici et j'ai envie de jouer devant les supporters et faire de mon mieux pour que tous soient heureux et satisfaits (...) Les supporters et le stade, c'est pour moi une grande motivation. On attend beaucoup de ce début de saison». Une saison lors de laquelle il va tenter de progresser et atteindre ses objectifs sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Ronaldinho et Robinho, ses modèles

«J'ai parlé avec lui. Je joue en tant qu'ailier, ma position naturelle. Mais je suis ouvert à ce qu'on pourra me proposer (...) Bien entendu, tout joueur a des objectifs personnels. Mon objectif est de grandir ici et de jouer en équipe nationale pour la Coupe du Monde au Qatar. Pour cela, j'ai besoin de faire une grande saison». L'Américain compte ainsi apporter ses nombreuses qualités à un groupe où la concurrence sera importante.

«Je peux me décrire comme un joueur offensif, rapide, qui aime jouer sur les ailes et aime faire des passes et marquer des buts. On peut dire que Ronaldinho et Robinho sont mes modèles». Des exemples pour le joueur qui s'intègre petit à petit. «Je parle et je comprends le français car je viens d'Haïti. On parlait français chez moi. Dès les premiers jours ici, j'ai bien été accueilli par tous les collègues. Beaucoup de joueurs parlent espagnol ainsi que le coach. Je pense que ça va faciliter mon adaptation». De quoi l'aider à lancer sa carrière au plus haut niveau et prouver que l'OM avait raison de croire en lui.