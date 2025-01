Serie A : l’Inter Milan s’impose à Venise et reprend la deuxième place

Ce dimanche, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Venise. Une rencontre à priori aisée pour les Nerazzurri qui avaient besoin de cette victoire pour reprendre la deuxième place et revenir au plus près de Naples. Et au terme d’un scénario plus fermé que prévu et où les Intéristes ont eu pas mal de difficultés, ces derniers sont repartis avec une victoire étriquée de la Cité des Masques.

Ouvrant le score grâce à Matteo Darmian au quart d’heure de jeu (0-1, 16e), les hommes de Simone Inzaghi ont dominé les débats et n’ont plus jamais lâché cet avantage au score, à défaut de l’accroître. Avec ce succès, l’Inter, qui compte un match de moins que le Napoli et l’Atalanta Bergame, reprend la deuxième place au classement. Venise est 19e.