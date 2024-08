La presse endeuillée après la défaite de la France contre l’Espagne, le premier dilemme de Carlo Ancelotti avec Kylian Mbappé

Les Bleuets en argent

Après un match fou, les Bleuets se sont inclinés hier soir face à l’Espagne en finale des Jeux Olympiques. « Un argent totalement fou », titre le journal L’Equipe sur sa Une. « Beau et triste à la fois », surenchérit le média français. « Le courage et la foi des Bleus n’auront pas suffi à renverser une équipe espagnole tout simplement plus forte. Cette magnifique finale aura fait beaucoup pour l’histoire et cette médaille d’argent récompenser une belle aventure », analyse le quotidien. « Une belle histoire qui finit mal », ajoute Le Parisien. Chez nos ennemis anglais, le Daily Express décrit ce matin une « défaite française extra douloureuse ». En Espagne, c’est forcément un autre son de cloche. « Le Parc des Héros », placarde Marca, qui ajoute que « l’Espagne gagne 32 ans après son dernier sacre aux JO, à l’issue d’un match légendaire ».

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti a des problèmes de riche

Selon AS, Carlo Ancelotti va devoir trouver la recette magique avec Kylian Mbappé. Le coach italien pourrait changer de système en proposant un 4-3-3 avec comme trident offensif : Rodrygo, Mbappé et Vinicius. Un tel système va cependant forcer le technicien à muscler son milieu de terrain avec Valverde, Tchouaméni ou Camavinga, et Bellingham qui descendrait d’un cran. À moins d’une semaine de la Super Coupe d’Europe, Ancelotti part de l’idée que ceux qui ont remporté la Ligue des Champions à Wembley devraient jouer contre l’Atalanta. Problème, la moitié du onze de départ du Real Madrid arrivera sans avoir joué une seule minute.

À lire

Pep Guardiola jette un grand flou sur le mercato de Manchester City

Pep Guardiola veut sortir l’artillerie lourde

Avec l’objectif de remporter un cinquième titre de Premier League consécutif, Pep Guardiola est prêt à dépenser sans compter. Peu actif sur ce mercato, City n’a pour le moment dépensé que 30 millions de livres sterling pour l’ailier brésilien Savinho. Alors que les Citizens vont récupérer 95 millions d’euros avec la vente de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid, Pep veut en profiter. Le coach espagnol veut deux choses : un remplaçant pour Alvarez et une doublure au milieu de terrain pour Rodri, comme on peut le lire dans le Manchester Evening News. Il a annoncé qu’il était prêt à attendre la fin de la fenêtre de transfert pour obtenir les meilleures options possibles et que City ne sera pas intimidé par de gros montants.