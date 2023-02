Le créateur d’Olive et Tom veut s’imposer dans le football professionnel

La suite après cette publicité

Son manga a fait le tour du monde. Il veut maintenant partir à la conquête du football professionnel. Yoichi Takahashi, créateur de « Captain Tsubasa », plus connu sous le nom d’Olive et Tom en France, souhaite hisser sa propre équipe de foot au plus haut niveau… dans la réalité cette fois-ci. Son objectif est de faire grimper les échelons à son club, le Nankatsu SC, dont il est devenu le président en 2013 et le propriétaire en 2019.

« Je peux faire quelque chose de nouveau avec ça », a-t-il expliqué à l’AFP. « Cela ne veut pas dire que j’arrête complètement le travail créatif. J’aimerais commencer quelque chose de nouveau tant que j’ai encore de l’énergie ». Actuellement en cinquième division, son écurie a encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre la J-League (le championnat professionnel nippon) et faire rêver de nouveau toute une génération.

