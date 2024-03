La stat’ impressionnante de l’OM à domicile

Vainqueur (2-0) du FC Nantes en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille poursuit son incroyable renouveau sous l’ère Jean-Louis Gasset. Auteur de cinq victoires sur leur cinq dernières sorties, les Phocéens continuent, surtout, d’être impressionnant sous les yeux de leur 48 000 abonnés et une moyenne de 61 000 spectateurs qui en font la 8e meilleure affluence d’Europe depuis le début de saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 39 25 14 10 9 6 40 26 16 Nantes 25 25 -15 7 4 14 23 38

Invaincus à l’Orange Vélodrome toutes compétitions confondues, les Olympiens font aujourd’hui partie des rares équipes du top 5 européen à n’avoir jamais perdu dans leur antre. Parmi les autres formations souveraines à domicile, on retrouve ainsi Liverpool, Manchester City, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Un sacré casting et une belle fierté pour le peuple marseillais…