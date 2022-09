Liga : le jeune José Ángel offre un premier succès au Séville FC

Duel d'équipes en retard au démarrage. 15e avant la rencontre, l'Espanyol recevait le Séville FC, 17e au coup d'envoi. Dans ce match, riche en buts, un joueur s'est distingué. José Ángel Carmona, retenez bien ce nom ! Issu du centre de formation de Séville, le latéral droit de 20 ans avait fait ses débuts en pro en mars dernier. Titularisé par Julen Lopetegui en Liga et en Ligue des champions en ce début de mois de septembre, le natif d'El Viso del Alcor a cet après-midi réalisé quelques prouesses.

Sur la pelouse du RCDE Stadium de Cornella de Llobregat, il a offert l'ouverture du score à Erik Lamela dès la première minute (0-1). Il s'est ensuite offert un doublé. Il double la mise dans les six mètres, à l'affût sur un corner (0-2, 26e). Puis se joue du capitaine perico, Leandro Cabrera, pour inscrire le 3e but (0-3, 45e). L'Espanyol aura tout tenté pour inverser la tendance. Joselu a réduit l'écart avant la pause (1-3, 45e+4), avant que Martin Braithwaite ne s'offre un 2e but pour son 2e match avec son nouveau club (2-3, 62e). Erik Lamela a vu rouge en fin de partie, mais Séville est parvenu à valider son premier succès de la saison.