Barça : Sergio Agüero consterné par le manque de professionnalisme du club

La suite après cette publicité

Sergio Agüero continue de faire parler de lui. Invité sur la chaîne Twitch du célèbre streameur espagnol Ibai Llanos, le nouvel attaquant du FC Barcelone s'est exprimé sur ses premiers jours à l'entraînement à la Ciutat Esportiva et n'a pas hésité à critiquer le professionnalisme du club blaugrana.

«A Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais y être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint», a raconté l'ancien buteur de Manchester City.