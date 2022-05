Jorge Sampaoli devrait rester mais demande des garanties

Auteur d'une belle saison sur le banc de l'Olympique de Marseille, malgré une fin d'exercice plus compliquée qui a vu le club phocéen être éliminé en demi-finale de Ligue Europa et perdre sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l'AS Monaco, Jorge Sampaoli devrait rester sur la Canebière la saison prochaine.

En effet, la Provence indique que le technicien argentin et son président Pablo Longoria seraient sur la même longueur d'ondes quant à un avenir commun à l'OM. Cependant Jorge Sampaoli ne souhaite pas vivre un parcours désastreux en Ligue des Champions à cause d'un recrutement "low cost". Il aurait ainsi déjà commencé à travailler sur le recrutement et attendrait des garanties.