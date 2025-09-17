L’Espagne veut refaire un braquage à la Dean Huijsen

L’Espagne est désormais, comme beaucoup de ses voisins, confrontée à la problématique des binationaux. De nombreux joueurs espagnols ayant des origines étrangères ont ainsi explosé ces dernières années, provoquant des guerres entre la Fédération Espagnole et celle des autres pays en question. Dans certains cas, c’est le pays du sud de l’Europe qui l’a emporté, à l’image de Lamine Yamal, né en Espagne d’un père marocain et d’une mère guinéenne, ou de Dean Huijsen, qui a grandi dans une famille néerlandaise dans le sud de l’Espagne. Dans d’autres, comme ceux des Hispano-Argentins Alejandro Garnacho et Nico Paz, ou d’Achraf Hakimi et Brahim Diaz, nés en Espagne avec des origines marocaines, l’Espagne a "perdu".

La suite après cette publicité

Mais nos voisins ibères veulent aussi s’appuyer sur leur diaspora. Ces derniers mois, la RFEF a ainsi jeté son dévolu sur le Lillois Matías Fernández-Pardo, né en Belgique de parents espagnols. Et désormais, l’Espagne vise un autre joueur belge ayant des origines ibériques, puisque son père est espagnol et sa mère néerlandaise. Comme l’indique AS, il s’agit de Samuel Gómez van Hoogen, défenseur central de 19 ans qui évolue à Bruges.

Huijsen 2.0 ?

Arrivé en terres belges l’hiver dernier après avoir fait la majorité de sa formation au PSV, celui qui joue avec l’équipe B de Bruges en D2 belge a joué avec l’Espagne et les sélections du plat pays avec les sélections jeunes est considéré comme un joueur particulièrement prometteur, et Bruges lui a promis une place en équipe première sur le très court terme afin d’effrayer les clubs intéressés. Plutôt doué avec le ballon, doté d’une belle vision du jeu, il a ce profil qui plaît énormément aux entraîneurs et aux décideurs espagnols.

La suite après cette publicité

La comparaison avec Dean Huijsen est, forcément, inévitable. La presse espagnole le présente effectivement comme le nouveau Huijsen, et le staff de la Fédération Espagnole suit de très près son évolution. Plutôt en difficulté ces dernières saisons lorsqu’il s’agit de sortir des défenseurs centraux, l’Espagne trouve donc des alternatives et d’ici peu, celui qui a 9 sélections avec les U19 des Diables Rouges pourrait troquer une tenue rouge pour une autre tunique rouge…