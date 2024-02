Xabi Alonso a un pacte avec le Bayer Leverkusen

Il est l’entraîneur le plus demandé sur la scène européenne à l’heure actuelle. Il est en train de mettre un terme à la domination du Bayern Munich en Bundesliga, avec 8 points d’avance au classement, et n’a toujours pas perdu le moindre match cette saison avec le Bayer Leverkusen. Le hasard fait bien les choses, puisque Liverpool recherche activement le successeur de Jürgen Klopp, et puisque le Bayern Munich vient d’annoncer le départ de Thomas Tuchel en fin de saison. Et ces deux clubs, comme nous vous l’avons révélé, ont mis Xabi Alonso tout en haut de leur liste.

La suite après cette publicité

Toutefois, l’entraîneur espagnol, âgé de 42 ans, est sous contrat avec le Bayer jusqu’en 2026. Et il n’a pas encore annoncé le moindre désir de départ. Par contre, selon nos informations, il est autorisé à discuter avec les gros clubs qui s’intéressent à lui. Il va ainsi bientôt échanger plus en profondeur avec la direction de Liverpool. Et il a déjà commencé à le faire avec le Bayern, comme l’explique Sky Allemagne. En cas de départ de Leverkusen, il aimerait que certains de ses joueurs le suivent. Affaire à suivre donc.