Lille - Metz : les compositions officielles

Après son nul inaugural face au Stade Rennais (1-1) et sa courte victoire face au Stade de Reims (1-0), le LOSC accueille le FC Metz au Stade Pierre-Mauroy à 13 heures, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1. Les Grenats, qui se sont inclinés face à l'AS Monaco (1-0) et qui joueront mercredi leur match en retard face au PSG, viseront leur premier succès de la saison.

La suite après cette publicité

Pour cette partie, Christophe Galtier aligne un 4-4-2 à plat avec Mike Maignan dans les buts et une ligne défensive composée de Domagoj Bradaric, Sven Botman, José Fonte et Jérémy Pied. Le double pivot est lui animé par Benjamin André et Boubakary Soumaré, alors que Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné se chargeront des ailes. Devant, Burak Yilmaz accompagne Jonathan David. Pour sa part, Vincent Hognon aligne un 5-3-2 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart, derrière Matthieu Udol, Mamadou Fofana, John Boye, Dylan Bronn et Fabien Centonze. Au milieu, Habib Maïga est associé à Vincent Pajot et Victorien Angban. Enfin, Opa Nguette est aligné aux côtés d'Ibrahima Niane en attaque.

Suivez la rencontre en direct ici.

Les compositions des équipes :

Lille : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Pied - André, Soumaré - Bamba, Ikoné - Yilmaz, David.

Metz : Oukidja - Udol, Fofana, Bronn, Boye, Centonze - Maïga, Pajot, Angban - Nguette, Niane.