Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Lille blinde Hákon Haraldsson

Par Jordan Pardon
1 min.
Haraldsson @Maxppp

Parti pour réaliser sa saison la plus prolifique depuis son arrivée à Lille en 2023, Hákon Arnar Haraldsson vient d’être récompensé avec une prolongation de contrat. Le milieu offensif islandais a étiré son bail jusqu’en 2030, comme l’a annoncé son club ce samedi soir. Cette saison, le joueur de 22 ans a marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive en Ligue 1 (contre 5 buts et 3 offrandes la saison dernière).

La suite après cette publicité
LOSC
Dogue jusqu’en 2030 🤩🇮🇸

Hákon Haraldsson prolonge son contrat avec le LOSC ! Le milieu de terrain offensif international islandais a étendu son bail de deux saisons.

Le numéro 🔟 des Dogues est désormais engagé avec le Club jusqu’en 2030.

Le communiqué de presse 👉

Haraldsson 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ✍️
LOSC
❄️ Le froid pour le contrôle.
🔥 Le feu pour le risque.

Notre numéro 🔟, Hákon Haraldsson, s'engage dans la durée pour les Dogues 👏

#prolongation #Hakon2030
Voir sur X

«Le froid pour le contrôle. Le feu pour le risque. Notre numéro 10, Hákon Haraldsson, s’engage dans la durée pour les Dogues. Le milieu de terrain offensif international islandais a étendu son bail de deux saisons. Il est désormais engagé avec le Club jusqu’en 2030», écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Hákon Haraldsson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Hákon Haraldsson Hákon Haraldsson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier