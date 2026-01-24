Lille blinde Hákon Haraldsson

Parti pour réaliser sa saison la plus prolifique depuis son arrivée à Lille en 2023, Hákon Arnar Haraldsson vient d’être récompensé avec une prolongation de contrat. Le milieu offensif islandais a étiré son bail jusqu’en 2030, comme l’a annoncé son club ce samedi soir. Cette saison, le joueur de 22 ans a marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive en Ligue 1 (contre 5 buts et 3 offrandes la saison dernière).

«Le froid pour le contrôle. Le feu pour le risque. Notre numéro 10, Hákon Haraldsson, s’engage dans la durée pour les Dogues. Le milieu de terrain offensif international islandais a étendu son bail de deux saisons. Il est désormais engagé avec le Club jusqu’en 2030», écrit le club sur ses réseaux sociaux.