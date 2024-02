Rennes - AC Milan : les compositions sont là

La Ligue Europa se poursuit ce jeudi soir avec le barrage retour entre le Stade Rennais et l’AC Milan après la victoire du Diavolo 3-0 à l’aller. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 4-4-2 pour créer l’exploit avec Steve Mandanda dans les cages derrière Guéla Doué, Warmed Omari, Arthur Theate et Adrien Truffert. Baptiste Santamaria est placé comme sentinelle avec Benjamin Bourigeaud à ses côtés tandis que les ailes sont occupés par Martin Terrier et Désiré Doué. Devant, on retrouve un duo constitué d’Arnaud Kalimuendo et d’Amine Gouiri.

De leur côté, les Italiens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Matteo Gabbia et Theo Hernandez en défense. Yunus Musah et Tijjani Reijnders se retrouvent dans l’entrejeu. Christian Pulisic, Ismaël Bennacer et Rafael Leao sont associés à Luka Jovic en attaque.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Truffert - D. Doué, Santamaria, Bourigeaud, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

AC Milan : Maignan - Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Musah, Reijnders - Pulisic, Bennacer, Leao - Jovic