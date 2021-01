Arsenal : Fenerbahçe devra assumer le salaire d’Özil

À six mois de la fin de son contrat avec Arsenal, Mesut Özil est en négociation très avancée avec Fenerbahçe. Mikel Arteta a d'ailleurs déclaré que la situation devrait se décanter dans les prochains jours. Le club turc souhaite se faire prêter l’international Allemand (92 sélections) pour le reste de la saison avant de le récupérer libre en juin prochain.

En cas de prêt, les Gunners refuseraient de prendre en charge une partie du salaire du milieu de terrain de 32 ans. Selon les informations de The Guardian, Arsenal n’aidera pas Fenerbahçe à payer le salaire de Mesut Özil qui s’élève à 389 000 euros par semaine. Une somme beaucoup trop importante pour les Bleus marines et Jaune. Toujours selon le média anglais, l’ancien du Real Madrid aurait des touches du côté de la MLS et de DC United notamment mais le club de Londres privilégierait un transfert vers la Süper Lig.