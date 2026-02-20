Le PSG répond au clan Mbappé

Le Paris Saint-Germain en a-t-il réellement terminé avec son conflit juridique avec Kylian Mbappé ? Pour rappel, le club de la capitale avait été condamné il y a quelques mois à verser environ 61 M€ à l’attaquant du Real Madrid, à savoir 55 millions d’euros de salaires et primes impayés, ainsi que 5,9 millions d’euros correspondant aux intérêts et congés payés. Depuis, les Rouge et Bleu ont signé un premier gros chèque de 55 M€ au capitaine de l’équipe de France.

Mais hier, L’Équipe assurait que Paris avait également payé 4 des 5,9 M€ que le club doit encore à Mbappé. Pressé par la visite d’un huissier envoyé par le clan Mbappé, le PSG a depuis répondu à cette information. Selon RMC Sport, les Rouge et Bleu assurent avoir payé l’intégralité de leur dette à Mbappé. Et pour expliquer la différence de montant constatée par les Mbappé, les champions d’Europe ont un argument de poids.

Mbappé refuse d’accorder une faveur au PSG

Selon eux, tout ceci s’explique par l’application de charges sociales. Paris serait d’ailleurs très étonné que Mbappé et ses conseils ne sachent pas faire la différence entre un montant dû brut et ce qu’il représente en net. Le clan de l’attaquant du Real Madrid confirmera-t-il cette information ? En attendant, RMC Sport a également apporté une réponse à un autre point soulevé hier par L’Équipe : l’obligation du PSG à publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page de son site internet.

Des négociations ont bien eu lieu entre les deux parties, mais aucun accord n’a été trouvé. Le PSG a tenté d’obtenir une faveur des Mbappé, mais il va finalement bien publier la décision de justice sur son site internet pendant quatre semaines. Décidément, ce feuilleton entre le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de son histoire n’est pas tout à fait terminé.