Le PSG a payé une partie de la somme qu’il doit à Mbappé

Nouvelle victoire pour Kylian Mbappé dans son litige avec son ancien employeur. Au mois de décembre, le conseil des Prud’hommes avait condamné le Paris Saint-Germain à payer 61 millions d’euros à l’international français, dont 55 millions correspondaient à des salaires et primes impayés de sa dernière année au club.

Les 5,9 millions restants correspondaient aux congés payés et intérêts. Comme le rapporte le journal L’Équipe, Paris a désormais réglé 4 des 5,9 millions d’euros en question, après avoir reçu la visite d’huissiers. Il en reste désormais 2, mais Mbappé semble toucher au but dans ce feuilleton à rallonge.