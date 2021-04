Premier League : Sheffield renoue avec la victoire face à Brighton

Après la victoire de Chelsea sur la pelouse de West Ham un peu plus tôt ce samedi, très importante dans la course à la Ligue des Champions, la dernière affiche de ce samedi en Premier League, comptant pour la 33ème levée du championnat, réservait un duel de bas de tableau entre Sheffield United, déjà condamné au Championship, et Brighton, qui cherche à sauver sa peau dans l'élite. Les Blades, qui ont endossé le rôle d'arbitre pour le maintien le temps d'une soirée, se sont imposés à Bramall Lane sur le plus petit des scores (1-0).

Comme souvent cette saison, c'est David McGoldrick qui a scoré pour les hommes de Paul Heckingbottom, offrant la victoire aux siens grâce à un but inscrit dès la 19ème minute. L'international irlandais a inscrit 7 des 18 buts de Sheffield United cette saison en Premier League. Les Blades (20èmes, 17 points) mettent fin à une série de 9 défaites de rang. Brighton (16ème, 34 points), qui enchaîne un quatrième match sans succès, perd des points précieux dans la course au maintien et voit désormais sa place menacée par Burnley.

