CdM des clubs : TF1 diffusera un match du PSG et la finale

Dans un communiqué officiel, le groupe TF1 a annoncé une bonne nouvelle à tous les passionnés de football. Le match opposant le PSG à l’Atlético sera diffusé sur la une : «pour la toute première fois la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 réunira 32 équipes du 15 juin au 13 juillet prochain aux Etats-Unis. Une occasion unique durant laquelle l’élite du football aura pour seul objectif de s’imposer comme le meilleur club de football du monde. Pour représenter la France : le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale qui vit une saison exceptionnelle s’apprête à relever un nouveau défi et souhaite ajouter un nouveau trophée à son palmarès».

«Les hommes de Luis Enriques entreront en lice lors de la 1ère journée de compétition, soit le 15 juin à dès 20h50 face à l’Atlético de Madrid de Diego Simeone au Rose Bowl de Pasadena en Californie. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en novembre 2024 lors de la 4ème journée de la Ligue des Champions de l’UEFA où les Colchoneros l’avaient emporté. Mais désormais le Paris Saint-Germain présente un tout autre visage. Plus confiant et solide, Paris veut débuter par une victoire au sein de cette nouvelle compétition où sur les huit poules de quatre équipes, seules les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la suite. En plus de ce match événement, le groupe TF1 diffusera sur ses antennes la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 le dimanche 13 juillet à 21h au MetLife Stadium de New York. PSG / Atlético Madrid sera commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.»