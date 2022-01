Nuno Mendes juge son adaptation au Paris Saint-Germain

La suite après cette publicité

À la recherche d'un latéral gauche pour suppléer Juan Bernat, désormais de retour après s'être rompu les ligaments croisés du genou, le PSG avait réussi à mettre la main sur Nuno Mendes (19 ans) dans les ultimes heures du dernier mercato estival. Arrivé en provenance du Sporting dans le cadre d'un prêt payant estimé à environ 7 M€, ainsi qu'une option d'achat s'élevant à 40 M€, le défenseur lusitanien est aujourd'hui régulièrement sollicité par son coach Mauricio Pochettino. Déterminé à «conquérir un maximum de titres» sous ses nouvelles couleurs, le néo-Parisien s'est ainsi livré sur son acclimatation au PSG.

Auteur de 18 apparitions toutes compétitions confondues avec le club de la capitale depuis le début de la saison, l'international portugais (11 sélections) a, par ailleurs, pris part à l'ensemble des rencontres en phase de poules de la Ligue des Champions. Symbole d'une confiance accordée par le technicien argentin sur laquelle le Parisien est d'ailleurs revenu pour PSGTV : «(si je ressens la confiance du coach ?) Complètement. Je dois continuer à montrer ma motivation et mon énergie à chaque entraînement pour qu'il voit que je suis prêt à jouer. S'il me voit en forme et qu'il se dit que je suis le mieux placé pour jouer tel match, il me fera jouer», a tout d'abord déclaré le latéral du PSG.

«La pression est là au début, mais au fur et à mesure, elle disparaît !»

Dégageant, dans son couloir, une certaine sérénité malgré son statut de joueur le plus jeune de l'effectif des Rouge et Bleu, Nuno Mendes a cependant concédé qu'il devait continuer sa progression aux côtés de cadres bien plus expérimentés : «je suis ici pour continuer à apprendre. Je m'efforce d'apprendre chaque jour. C'est à moi d'apprendre et de mettre sur le terrain ce que j'ai appris et ce que je sais déjà, je pense que cela m'aidera toujours. Lors des premiers matches, bien sûr que j'ai ressenti de la pression. Je continue d'en ressentir à chaque match, mais j'essaie de ne pas me concentrer sur cela, je me concentre sur le match et j'oublie tout. La pression est là au début, mais au fur et à mesure, elle disparaît».

Relâché et mis en confiance par le vestiaire du club de la capitale, le natif de Sintra s'est également prononcé sur la complicité naissante sur et en dehors du terrain. Proche de ses partenaires, le numéro 25 du PSG semble d'ailleurs avoir trouvé certains automatismes tactiques avec un certain Kylian Mbappé : «chaque jour qui passe je m'entends encore mieux avec mes coéquipiers. Par exemple, Kylian Mbappé est très rapide donc je lui fais beaucoup de passes en profondeur, en général les défenseurs adverses n'arrivent pas à l'arrêter. Je dois comprendre ce qu'ils veulent et essayer de les aider», concède ainsi le Portugais. A l'occasion de sa première sortie au Parc des Princes en 2022 (le PSG accueille Brest à 21h), Nuno Mendes aura d'ailleurs très certainement l'occasion de parfaire sa complicité avec le Bondynois...