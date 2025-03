Bayer Leverkusen : Xabi Alonso va annoncer sa décision

Lecture en boucle activée. Un an après avoir pris la décision de rester au Bayer Leverkusen quand il sortait d’une saison légendaire à la tête du club allemand, Xabi Alonso est une nouvelle fois face à son avenir. Le technicien de 43 ans, lié au champion d’Allemagne en titre jusqu’en 2026 mais toujours aussi convoité, va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines.

Et à en croire AS, Alonso pourrait communiquer son choix dès ce jeudi, lors de sa conférence de presse prévue à 14h30. Le journal croit même savoir qu’Alonso aurait l’intention d’honorer son contrat, et donc de rester à Leverkusen jusqu’en juin 2026. Une nouvelle qui plairait évidemment à tout le monde en interne. Reste à savoir si le Real Madrid, de son côté, décidera de bouger concrètement pour débaucher l’Espagnol qui avait souvent été lié aux Merengues ces derniers mois.