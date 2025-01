OM : Neal Maupay dithyrambique sur Luis Henrique et Mason Greenwood

Depuis plusieurs mois, Roberto De Zerbi a trouvé ses hommes forts en attaque. Alors qu’Adrien Rabiot est souvent aligné plus haut depuis quelques semaines, le coach italien aligne souvent un trio composé de Neal Maupay, Mason Greenwood et Luis Henrique. Alors que le premier cité a pris le dessus sur Elye Wahi, il est un parfait complément aux qualités des deux autres. N’hésitant pas à les mettre en avant sur le pré, le buteur de 28 ans s’est également montré altruiste ce vendredi en conférence de presse en se montrant élogieux sur les qualités de ses deux compères d’attaque :

«Mason ? Quand je parle de progression, il y a aussi beaucoup de progression individuelle et Mason en fait partie. Il était efficace en début de saison, mais c’était plus compliqué dans le collectif et les efforts défensifs, c’était difficile de s’adapter à ce championnat. Maintenant, il fait les efforts. Il comprend que son rôle sans ballon est important. C’est un joueur clef. Je suis content de jouer avec lui. Mais s’il pouvait me faire plus de passes (rires) Luis Henrique ? Sur le terrain, c’est l’homme à tout faire, il peut marquer, défendre, faire des passes décisives. Il est puissant. Il joue libéré et il est efficace. Son association sur le côté avec Amir Murillo fonctionne bien. Il est toujours souriant, à l’écoute, c’est un travailleur.»

