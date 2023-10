L’agent d’Alphonso Davies ouvre la porte au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les prochains mois seront cruciaux pour Alphonso Davies et le Bayern Munich. En fin de contrat à l’été 2025, le latéral gauche va bientôt devoir trancher vis-à-vis de sa situation contractuelle, lui qui n’est pour l’instant pas parti pour poursuivre l’aventure en Allemagne. Le Real Madrid pourrait en profiter. Le club espagnol peine à trouver le véritable héritier de Marcelo, avec un Ferland Mendy trop souvent blessé, un Fran Garcia encore tendre et un Eduardo Camavinga obligé de se démultiplier. Alors, les Madrilènes pourraient foncer sur le Canadien, qui ne semble pas indifférent quant à l’intérêt des Merengue si l’on en croit son agent via 365Scores Arabic.

«Il y a de l’intérêt, comme il y a un intérêt de la part de nombreuses équipes. Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir. Je suis sûr que Madrid pourrait être l’un des clubs qui souhaiteraient recruter Davies. Il a joué avec Alaba pendant 3 ans, ils sont amis, ils se parlent tout le temps en privé. Alphonso ne partage pas toutes les informations avec moi, mais je suis sûr que David aimerait jouer à nouveau avec lui. Peut-être qu’il l’a mentionné… ils sont amis», explique d’abord Huoseh, l’agent de Davies. Il rajoute : «Nous discutions au début de l’été avec le directeur sportif et l’ancien directeur général, mais tout a été mis entre parenthèses, c’était un peu chaotique au Bayern car les choses changeaient au sein du club. Personne n’est venu nous voir pour nous dire si ceci ou cela se passait, alors nous avons laissé les choses suivre leur cours. Jusqu’à présent, aucun membre de la nouvelle administration ne nous a parlé de renouveler le contrat. Peut-être que dans les six prochains mois nous aurons des discussions avec le Bayern, et qui sait ce qui va se passer.» Autant dire que la situation est délicate entre Alphonso Davies et sa direction, peu pressée. Le Real Madrid, comme avec Kroos et Courtois à l’époque, pourrait donc frapper fort l’été prochain si le Canadien ne prolonge pas en Bavière.