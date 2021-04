Borussia Dortmund-Manchester City : les compositions officielles

Une semaine après la manche aller remportée 2-1 par City en Angleterre, les Skyblues retrouvent le Borussia Dortmund au Signal-Iduna-Park pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Edin Terzic, encore privé de nombreux éléments, comme Jadon Sancho et Youssoufa Moukoko devant, Axel Witsel et Thomas Delaney au milieu, ou Dan-Axel Zagadou et Marcel Schmelzer derrière, aligne une équipe similaire à celle de l'aller.

Ansgar Knauff est notamment reconduit sur l'aile. Manchester City, seulement amputé de Sergio Agüero, se présente aussi avec une équipe assez proche de celle aperçue la semaine passée, même si Oleksandr Zinchenko remplace João Cancelo à gauche.

Les compositions des équipes :

Borussia Dortmund : Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Reus - Haaland.

🚨 BVB STARTING XI VS. MANCHESTER CITY 🚨 pic.twitter.com/X9dVgIrcoD — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 14, 2021

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden.