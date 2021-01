OM : Dimitri Payet accusé d'avoir joué un double jeu

La suite après cette publicité

L’affaire de la brouille entre Dimitri Payet et Florian Thauvin est en train de se transformer en véritable saga. Pour rappel, après le match perdu contre Nîmes, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont organisé un grand déballage pour crever l’abcès. A cette occasion, Dimitri Payet et Florian Thauvin se sont écharpés. Le premier a reproché au numéro 26 de la jouer perso sur le terrain, tandis que le second estime que le numéro 10 est hors de forme et que la négociation de sa prolongation jusqu’en 2024 a porté préjudice au groupe.

Ce soir, RMC Sport apporte une nouvelle information concernant ce dernier point. Ainsi, le média affirme que Payet aurait contacté, durant le premier confinement (en mars 2020), une très grande partie du vestiaire marseillais pour réclamer aux joueurs de ne pas accepter les demandes de baisses de salaire faites par le club. Au final, le Réunionnais a négocié de son côté quelques temps plus tard une prolongation grâce à laquelle il a baissé son salaire, mais l’a lissé jusqu’en 2024 avec une reconversion au sein du club à la clé. Si cela est vrai, il est plus facile de comprendre pourquoi Thauvin reproche à Payet d’avoir obtenu cette prolongation qui a empêché les autres joueurs de renégocier leurs émoluments à la hausse.