Septième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme depuis quelques semaines, c’est le Guinéen Serhou Guirassy qui arrive en tête. Blessé et absent lors de la défaite des siens contre Hoffenheim (3-2), il reste crédité de 14 buts en 8 matches.

Le buteur grec Vangelis Pavlidis aurait pu le rejoindre puisqu’il a marqué contre le NEC Nimègue (1-2) mais le match a été arrêté avant son terme. En toute fin de match, Bas Dost a été victime d’un malaise. En attendant de savoir si la rencontre reprendra ou sera rejouée, il reste bloqué à 13 buts en 9 matches. Le podium est complété par un autre joueur d’Eredivisie avec Santiago Gimenez. Le Mexicain compte 13 buts en 10 matches mais n’a pas trouvé la solution hier lors d’une défaite 2-1 contre Twente.

Harry Kane aux portes du podium

Juste derrière, Harry Kane revient fort. Auteur d’un sacré triplé contre Darmstadt (8-0) avec un but du rond central, le buteur anglais affiche une forme incroyable et 12 buts en 9 matches. Une sacrée remontée pour lui qui devance Lautaro Martinez et ses 11 buts en 10 matches. L’attaquant argentin n’a pas marqué cette fois contre la Roma mais son équipe de l’Inter Milan s’est imposée 1-0. Scénario différent pour Erling Haaland. Auteur d’un doublé lors du derby contre Manchester United, le Norvégien reprend sa marche en avant avec 11 buts en 10 matches.

Doublé également pour Kylian Mbappé contre Brest. Septième, le buteur tricolore affiche 10 réalisations en 9 rencontres et se replace. Le classement prend un accent turc avec Edin Dzeko (8e) et Mauro Icardi (9e) qui ont marqué 10 buts en 10 matches. Le premier s’est offert un triplé contre Pendikspor (5-0) quand le second est resté muet contre Rizespor (1-0). Enfin, la dixième place revient à Jude Bellingham avec ses 10 buts en 10 matches. Son doublé lors du Clasico contre le FC Barcelone (2-1) lui permet de retrouver ce classement.

Kevin Denkey (Cercle Bruges) et Mateo Cassierra (Zenit) échouent aux portes du top 10 malgré leurs 10 réalisations. Mame Baba Thiam (Kayserispor), Mohamed Salah (Liverpool), Leroy Sané (Bayern Munich), Loïs Openda (RB Leipzig), Jonas Wind (Wolfsbourg), Andreas Gruber (Austria Vienne), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Heung-min Son (Tottenham) et Luuk de Jong (PSV Eindhoven) suivent plus loin avec 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens