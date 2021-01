PSG : Sergio Agüero priorité de Mauricio Pochettino cet été ?

Arrivé au Paris Saint-Germain il y a une semaine, Mauricio Pochettino serait déjà en train de plancher sur l’avenir du club. Alors que l’effectif parisien est déjà bien fourni dans plusieurs secteurs, il y a une incertitude au niveau de l’avant-centre. Cette saison, le PSG oscille entre Moise Kean et Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Le premier est prêté jusqu’à la fin de l’exercice, sans option d’achat, par Everton. Et le second a perdu sa place de titulaire, et n’arrive pas à enchaîner après une première saison convaincante. Recruté pour environ 50 millions d’euros à l’Inter où il était devenu indésirable, l’avenir de l’international argentin est incertain.

Pour résoudre cette équation, le nouvel entraîneur du club de la capitale souhaiterait faire venir un autre international albiceleste, Sergio Agüero, d’après les informations de Canal +. Le buteur de Manchester City sera en fin de contrat cet été, et tout porte à croire qu’il quittera le club à ce moment-là. Bruno Satin a évoqué, dans le Late Football Club jeudi soir, le fait que les deux hommes se connaissent bien, de par leur nationalité (tous les deux argentins) et de par leur passé en Angleterre. Kun Agüero une solution crédible pour l’attaque parisienne ? En tout cas, un trio Mbappé-Agüero-Neymar, sur le papier, ça fait rêver !