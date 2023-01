Mercato : Lorient s’est mis d’accord avec Romain Faivre et Wilson Isidor !

La suite après cette publicité

Qui aurait pu dire le 1er janvier que Lorient serait au coeur du mercato de Ligue 1. Les talents sont là, mais prédire à ce moment-là que Dango Ouattara signerait à Bournemouth (pour 27,5 M€) et que Terem Moffi serait au coeur d’une incroyable bataille entre Nice et l’OM avec Bamba Dieng au milieu de tout aurait été digne de Nostradamus. Si le champion d’Afrique sénégalais est actuellement à Lorient et attend patiemment l’issue du dossier Moffi, le club breton s’agite pour renforcer son équipe.

Et les deux priorités lorientaises sont connues, à savoir Romain Faivre (pour remplacer Ouattara) et Wilson Isidor (pour apporter de la densité offensive), deux joueurs français à fort potentiel et qui ont connu des trajectoires différentes ces derniers mois. Le premier connaît de grandes difficultés à l’OL et souhaite quitter la cité rhodanienne pour retrouver la confiance et le niveau qui était le sien à Brest. Le second a quitté la Ligue 1 et Monaco pour tenter sa chance avec succès du côté de la Russie et du Lokomotiv Moscou.

Concernant Romain Faivre (10 apparitions en L1 avec l’OL et sous contrat jusqu’en juin 2026 et comme nous vous l’avons déjà dévoilé, le joueur souhaite venir à Lorient et a d’ailleurs refusé des offres de prêt venant d’Allemagne et une approche du LOSC, qui est prêt quant à lui à mettre une indemnité de transfert sur la table. Le milieu offensif de 24 ans, qui a des envies d’ailleurs, l’a d’ailleurs signalé aux Merlus et a même trouvé un accord verbal avec le club présidé par Loïc Fery. Reste désormais à se mettre d’accord avec l’OL sous la forme d’un prêt. Si l’actuel 7e de Ligue 1 est d’accord pour payer l’intégralité du salaire du joueur, il n’est pas d’accord avec les modalités du prêt, puisque l’OL réclame un prêt payant.

De son côté, Wilson Isidor (13 matches avec Moscou pour 2 buts) est très emballé à l’idée de rejoindre Lorient et son coach Regis Le Bris, comme nous l’avons également révélé. L’ancien attaquant monégasque, sous contrat jusqu’en juin 2026, apprécie la manière dont évoluent les Merlus et se verrait bien évoluer dans cette équipe, lui qui nous confiait récemment vouloir revenir en Ligue 1 pour s’y imposer. Le joueur formé à Rennes n’a eu aucune difficulté à trouver un accord avec le club du Morbihan. Reste désormais à parvenir un arrangement avec le club moscovite dans le cadre une fois encore d’un prêt. Un dossier éminemment plus simple à gérer que celui menant à Romain Faivre…