Mercato L1 : Lorient prépare plusieurs coups !

«Dango Ouattara (20 ans), l’ailier du FC Lorient, rejoint aujourd’hui l’AFC Bournemouth, club de Premier League anglaise. » Comme nous vous le révélions depuis quelques jours, la révélation burkinabé de Lorient a rejoint Bournemouth pour près de 30 M€… Le club anglais, désormais actionnaire des Merlus, ne compte d’ailleurs pas s’arrêter la et pourrait mettre un gros chèque sur la table pour Enzo Le Fée. Difficile à dire combien les deux opérations rapporteront réellement au club du Morbihan, mais il paraît quasiment acquis que l’actuel 7e de Ligue 1 va devoir se renforcer et pas qu’un peu.

La suite après cette publicité

D’autant que Terem Moffi est lui aussi promis au départ du côté de Nice qui négocie actuellement les conditions de son arrivée. Malgré de premières offres refusées, les différentes parties devraient rapidement trouver un accord. Dès lors, sans les trois pièces maîtresses de son équipe, Regis Le Bris a déjà réclamé quelques recrues à son président Loïc Fery. Et la priorité se nomme Romain Faivre. Comme révélé hier, les Merlus ont fait du milieu offensif lyonnais une priorité et la réciproque est vraie puisque l’ancien Brestois a fait de Lorient une priorité. Seul problème, l’OL veut un transfert sec et non un prêt. Mais si toutes les parties font un effort, on pourrait rapidement voir le numéro 15 de l’OL sous les couleurs tango d’ici le 31 janvier.

À lire

Mercato : Laurent Blanc annonce que beaucoup de joueurs ne sont pas heureux à l’OL

Djenepo et Isidor en plus de Faivre ?

Pour remplacer Dango Ouattara, le club breton pourrait faire son marché en Premier League, une fois n’est pas coutume. Selon nos informations, le profil de Moussa Djenepo serait grandement apprécié par la cellule de recrutement lorientaise. Formé au Standard Liège, cet ailier gauche international malien évolue depuis 4 saisons à Southampton, mais est loin d’être un titulaire indiscutable chez les Saints. En fin de contrat dans quelques mois, Djenepo, qui vient de marquer il y a quelques jours un but de plus de 35 mètres avec son club face à Manchester City en Carabao Cup, pourrait être tenté de rejoindre la France.

La suite après cette publicité

Enfin, après avoir tenté de faire venir Sekou Mara (Southampton) et ciblé Ibrahima Niane (FC Metz), un autre joueur offensif est visé par les Tango. Il s’agit d’une vieille connaissance de la Ligue 1, un certain Wilson Isidor. L’attaquant formé à Rennes, et passé par Monaco, s’éclate depuis son arrivée en Russie du côté du Lokomotiv Moscou. L’attaquant international espoir de 22 ans, qui nous avait confié il y a quelques mois vouloir revenir et s’imposer en France. Je veux performer dans mon pays. C’est vrai que revenir en France et montrer ce que je peux faire, j’aimerais vraiment», nous confiait-il. Et pourquoi pas à Lorient? Réponse dans les prochains jours.