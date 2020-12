Real, LdC : Diego Simeone impressionné par Zinedine Zidane

Mercredi soir, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont respectivement pris le dessus sur le Borussia Mönchengladbach (2-0) et le RB Salzbourg (0-2) et ont ainsi tous deux validé leur billet pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Un ouf de soulagement pour les hommes de Zinedine Zidane qui se devaient d’obtenir une victoire pour ainsi finir premier de sa poule au terme d’une phase de groupes bien plus disputée que prévu. L’entraîneur français peut ainsi préparer de la meilleure des manières la prochaine échéance des Merengues contre son rival l’Atlético dans un derby ô combien important en vue de l’avenir de ZZ sur le banc madrilène.

Le coach des Colchoneros en a lui profité pour évoquer la situation de son adversaire du week-end et a affirmé être impressionné par sa capacité à rebondir. «Le Real est une grande équipe, avec un entraîneur qui, toujours dans l'adversité, parvient à remobiliser sur la responsabilité de n'importe quel match et ils sont compétitifs. Je les admire, car chaque année, ils sont compétitifs et ce n'est pas facile. Ils sont toujours là», a ainsi confié Diego Simeone en conférence de presse d'après-match.