Le retour tonitruant de l’AS Saint-Etienne !

Relégué officiellement en Ligue 2 au printemps 2022 après 18 ans passés en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a connu une première saison chaotique dans l’antichambre de l’élite. Longtemps, les supporters des Verts ont cru revivre une deuxième saison compliquée en Ligue 2, entre manque d’argent, manque de lisibilité du projet sportif sur fond de vente du club forézien. Mais les récentes performances du club de Mathieu Cafaro, actuel deuxième meilleur passeur de Ligue 2, sont en train de bousculer l’ordre établi.

Si le duo Romeyer-Caiazzo espère toujours boucler la vente du club d’ici la fin de la saison et que plusieurs dossiers avancent en coulisse, l’emblématique club stéphanois se doit de bien figurer en Ligue 2 pour pourquoi décrocher une montée dans l’élite du football français. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les Verts peuvent y croire avec une actuelle 4e place dans un championnat de L2 très homogène. C’est en substance ce que nous confirme, Romain, de Peuple-vert.fr qui suit l’actualité de l’ASSE. «Il semble qu’il y a eu une prise de conscience au sein du groupe. Cette équipe, comme toutes les autres en L2, n’a aucune marge. En mettant plus d’envie et d’enthousiasme, les résultats ont immédiatement suivi, car la qualité est là.»

Trois recrues hivernales déjà décisives !

11e au soir de la 23e journée et une cuisante défaite face à Dunkerque, le club coaché par Olivier Dall’Oglio s’est parfaitement remis en selle grâce à l’apport de ses recrues hivernales qui donnent déjà entière satisfaction, d’Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku (prêtés par Augsbourg) sans oublier Yvann Maçon (retour de prêt du Maccabi Tel-Aviv) tous trois buteurs et qui ont apporté de la fraîcheur et un vrai plus à une équipe qui en avait bien besoin avec notamment un match référence sur le terrain d’Angers face au 2e de Ligue 2 (victoire 0-3). «Les recrues ? Elles ont permis de rééquilibrer un effectif bancal. Yvann Maçon apporte une réelle plus-value technique avec effet immédiat dans les ressorties de balle. De quoi mettre en place le jeu prôné par Olivier Dall’Oglio. Devant, les arrivées de Cardona et Mbuku apportent des solutions précieuses. Ils ont envie de se relancer et présentent des qualités importantes pour la L2. Ils se montrent décisifs. Ces 3 joueurs sont venus bonifier le reste de l’effectif», nous explique Romain, qui reste malgré tout prudent devant l’ampleur de la tâche qui attend les Verts d’ici la fin de saison.

Car l’AS Saint-Étienne a connu une saison faite de hauts, mais aussi de bas avec une terrible série de 5 défaites consécutives en championnat entre début novembre et début décembre. Les trois prochains matches des Verts devraient permettre d’en savoir plus sur ce que cette équipe a vraiment dans le ventre et sa capacité à jouer la montée. Avant la trêve internationale, l’ASSE va se déplacer au Paris FC capable du meilleur comme du pire à domicile, accueillir le leader du championnat, l’AJA dans un match qui sent bon la L1 et enfin s’envoler pour Bastia pour un périlleux déplacement sur l’île de Beauté. Après tout, Saint-Étienne n’est qu’à 3 points de la place de barragiste (Laval) et à 4 points d’Angers, actuel 2e de Ligue 2 et idéalement placé pour la montée…