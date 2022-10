Ligue 1 : les nommés pour le trophée du mois de septembre

L'UNFP a dévoilé ce mardi les trois joueurs nominés pour le trophée du joueur du mois de septembre. Les votants auront donc le choix entre Lionel Messi (PSG), Dango Ouattara (Lorient) et Jonathan David (Lille). Le Burkinabé affiche les meilleures stats sur cette période avec quatre buts et deux passes décisives avec un parfait ratio de quatre victoires et en quatre matchs des Merlus.

Le premier trophée de la saison a été remporté par Neymar pour son formidable mois d'août. Le Brésilien avait alors battu ses concurrents Florian Sotoca (Lens) et son coéquipier Lionel Messi.