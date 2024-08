John Textor a fait une nouvelle offre pour racheter un club de Premier League

Malgré les échecs de Botafogo lors du dernier championnat du Brésil, et la descente de Molenbeek en deuxième division belge, John Textor n’a pas réalisé que des mauvaises choses avec ses clubs lors des derniers mois. En effet, Crystal Palace s’est parfaitement redressé en Angleterre sous la houlette d’Oliver Glasner, tandis que l’OL a réalisé une remontée historique en Ligue 1 avec Pierre Sage. Mais voilà, businessman aguerri, l’Américain est avant tout là pour les affaires. Au mois de mai, The Athletic révélait que Textor était ainsi prêt à vendre Crystal Palace pour racheter Everton.

La suite après cette publicité

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Ce samedi, The Guardian révèle que le propriétaire d’Eagle Football a en effet formulé une nouvelle offre pour devenir actionnaire majoritaire des Toffees, toujours à la recherche d’un nouveau propriétaire après l’échec avec le groupe Friedkin, détenteur de l’AS Roma ou encore de Cannes. Cette offre de Textor serait sensiblement la même que la première, soumise en juin, mais face à l’urgence de la situation, le patron de l’OL pourrait voir ses chances de rachat augmenter. The Guardian précise néanmoins que Textor devra vendre ses parts détenues dans Crystal Palace (45%) afin de réaliser cette opération. Ces dernières semaines, l’homme d’affaires avait également échangé avec un autre club de Premier League, et un de Championship.