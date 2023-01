Qui est Noah Mbamba, la pépite belge que s’arrachent les grands d’Europe ?

La suite après cette publicité

Si la génération actuelle de la sélection belge connaît depuis quelques années un déclin, confirmé par l’élimination en poules des Diables Rouges derrière le Maroc et la Croatie, les promotions futures du football noir-jaune-rouge semblent de plus en plus prometteuses pour tenter de redorer le blason de la Belgique dans le paysage footballistique. Parmi ces jeunes, se trouve le jeune Noah Mbamba, milieu de terrain de 18 ans formé et évoluant actuellement sous les couleurs du Club Bruges, champion de Belgique en titre et auteur d’une excellente campagne en Ligue des Champions.

Et s’il n’a pas participé à la première partie de l’aventure européenne des siens cette saison, le natif d’Ixelles (banlieue sud-est de la capitale Bruxelles), connaît la ferveur de la Coupe aux grandes oreilles. A l’automne 2021, celui qui fait partie des plus grosses valeurs marchandes de 2023 est déjà entré en jeu à trois reprises lors de la campagne précédente, foulant notamment la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de C1. En plus de cela, il a déjà participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot noir-et-bleu, et ce avant de souffler ses 18 bougies ce jeudi 5 janvier.

À lire

Scott Parker débarque au Club Bruges

Courtisé par des grands d’Europe

Si sa précocité surprend plus d’un an du côté du Royaume bordé par la mer du Nord, le Club Bruges ne souhaite plus faire confiance à son joyau. En effet, les Gazelles ne semblent pas accepter la volonté de Noah Mbamba de ne pas prolonger son contrat, expirant en juin 2023. Une décision qui est venue affecter sa situation sportive, ne disputant que les deux premières rencontres de championnat de cet exercice sous les ordres d’Alfred Schreuder, avant d’être rétrogradé en équipe réserve dès le mois d’août. L’arrivée du titulaire Raphael Onyedika lui a également barré la route. De quoi lui donner des envies d’ailleurs…

La suite après cette publicité

Pourtant, son potentiel n’est pas caché aux yeux de l’Europe : à en croire le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad, plusieurs grandes écuries européennes ,ne sont pas insensibles à son talent et son potentiel, comme le FC Barcelone, Manchester City ou encore Chelsea, désireux de renforcer son projet à long terme avec l’arrivée du joueur de 18 ans. Reste à savoir si ces cadors attendront la fin de son bail l’été prochain pour tenter de le signer gratuitement, ou de passer à l’action dès cet hiver pour éviter de se frotter aux autres prétendants, qui devront payer près de 3 millions d’euros pour le déloger de Bruges.

Une sentinelle polyvalente

Concernant son profil, Noah Mbamba peut dépanner en défense centrale mais occupe le plus souvent le poste de milieu défensif, qu’il a eu dès ses débuts sous les ordres de Philippe Clement, parti depuis à l’AS Monaco. Sa puissance physique, dans les duels et la répétition des efforts, et sa précision de passe lui permettent d’avoir cette polyvalence, qui ferait saliver plus d’un entraîneur de haut niveau. Néanmoins, le principal intéressé garde une petite préférence pour le poste de sentinelle : « je cherche un peu. En "6", j’aime bien parce que je peux plus "jouer" qu’en défense centrale », avait-il déclaré après sa première en pro en mai 2021, à seulement 16 ans, 4 mois et 8 jours.

La suite après cette publicité

Les supporters brugeois ont également été subjugués par son intelligence de jeu pour son jeune âge, combinées à une aisance technique et un sens du placement au-dessus de la moyenne. En cas de départ libre en juin prochain, le Club Bruges perdrait alors le premier joueur né en 2005 à évoluer en Jupiler Pro League, synonyme d’une incroyable précocité et d’une belle expérience acquise avant sa majorité. Qu’elle s’écrive chez les champions de Belgique à 18 reprises ou dans une autre formation du Vieux Continent, la carrière Noah Mbamba devrait être plus que prometteuse et pourrait venir jouer des coudes parmi les meilleurs à son poste dans les années à venir…