OL : Thiago Mendes savoure sa revanche

Annoncé partant l'an dernier, Thiago Mendes est finalement resté à Lyon. Il a même prolongé son contrat cet été jusqu'en 2025. En conférence de presse, le Brésilien est revenu sur le sujet. En football, tout va très vite. «Il y a un an, on m'annonçait en partance. J'ai toujours dit que je me focalisais sur mon équipe, mes couleurs. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même. J'ai toujours répondu présent, même à un autre poste».

La suite après cette publicité

En effet, le milieu de terrain évolue en défense centrale à présent. «Je n'ai pas vraiment eu de discussion avec le coach pour jouer défenseur central. Cela s'est fait naturellement. J'ai une bonne vision du jeu. Je suis à l'aise dans les passes. J'ai une bonne anticipation. Je donne tout à ce poste (...) L'année dernière a été bonne pour moi. J'ai toujours donné le meilleur et j'ai beaucoup travaillé. Je suis heureux ici à Lyon. Je veux aider mon équipe. Les critiques ont été positives. J'ai toujours gardé la tête haute». Une belle revanche pour un joueur souvent critiqué par le passé.