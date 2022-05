JT Foot Mercato : le Real Madrid veut révolutionner son entrejeu

La suite après cette publicité

L'été promet du mouvement dans l'entrejeu du Real Madrid

Si le trio Kroos-Casemiro-Modric s'est imposé au fil des saisons comme l'un des meilleurs milieux de la planète football, les trois hommes se font vieillissants et un renouvellement s'impose. Le média brésilien UOL Esporte nous apprend toutefois que Casemiro, le moins vieux des trois, serait poussé vers la sortie étant donné la valeur marchande du joueur, qui pourrait permettre de financer son remplaçant. Pour s'offrir Aurélien Tchouameni, l'AS Monaco demande 70 M€. Le journal AS révèle que le Real pourrait se tourner vers Youri Tielemans, l'intéressé aurait une préférence pour la capitale espagnole. La dernière solution à moindre coût se nomme Dani Ceballos, revenu à Madrid l'été dernier après un prêt concluant à Arsenal. Auteur de bonnes prestations en cette fin de saison, Ceballos fait douter les dirigeants qui étaient prêts à le vendre cet été, comme nous l'explique AS.

Quatre joueurs du PSG s'amusent à l'autre bout du monde

Après son match nul face à Strasbourg ce vendredi (3-3), les joueurs du PSG se sont vu accorder un peu de repos. Si Lionel Messi a profité de ces jours pour retourner à Barcelone, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Keylor Navas et Sergio Ramos se sont rendus en Tanzanie pour un safari grâce à un partenariat avec Visit Rwanda. Au sein du Parc National Akagera, ils ont eu la chance d’apercevoir des lions, éléphants, antilopes, zèbres ou encore rhinocéros, ce qui a donné lieu à des images complètement folles. Une chose est sûre, les joueurs du PSG sont repartis avec le plein de souvenirs.

Une clause met l'Atlético de Madrid en plein doute

En perdant ce week-end face à l'Athletic Bilbao (2-0), les Colchoneros se sont exposés à une fin de saison sous très haute tension. L’équipe de Diego Simeone est désormais quatrième du classement de la Liga à quatre journées du terme, avec seulement trois points d’avance sur le Betis Séville. Une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions serait un énorme coup dur d'un point de vue financier. Mais pas que. Comme l'a révélé la radio Cadena COPE, l'avenir du coach argentin serait aussi remis en cause. El Cholo avait prolongé son contrat jusqu’en 2024, le 8 juillet 2021. Sauf que dans ce bail, il existe une clause qui annule toutes les conditions du nouveau contrat en cas de non-qualification en Ligue des Champions ! Si tel est le cas, Simeone se retrouverait libre comme l'air. Le derby madrilène ce week-end aura donc une importance capitale.