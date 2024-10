Le retour express de Mbappé choque Madrid, l’Espagne se régale de l’affaire Dembélé

Mbappé est déjà de retour

Mbappé un surhomme ? Alors que son absence était estimée à 3 semaines, le Français est déjà de retour une semaine après et va faire le voyage face au LOSC. «Un miracle», s’exclame le journal AS dans ses pages intérieures. Mbappé a récupéré bien plus vite que prévu et va faire partie du voyage, même si aucun risque ne sera pris pour la star française. D’après L’Equipe, sa présence dans le groupe merengue serait plus symbolique que sportive. Ce dernier avait à cœur de faire le voyage en France. A noter toutefois qu’il ne retrouvera pas son petit frère Ethan qui s’est blessé pour une longue durée. «Mbappé ok, Courtois ko», placarde Marca. Touché à la jambe face à l’Atlético de Madrid, le portier belge sera absent pour plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour le joueur qui avait manqué une grosse partie de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche.

L’Espagne se réjouit des déboires de Dembélé

Le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé ce soir face à Arsenal après sa mise à l’écart par Luis Enrique. Le journal L’Equipe revient longuement dans ses pages intérieures sur cette décision surprenante du coach espagnol, mais pleinement assumée. Cela ressemble donc à un avertissement de Luis Enrique qui a souhaité frapper fort en se privant de l’une de ses stars pour le déplacement chez les Gunners. En Espagne, on se régale évidemment des frasques du Français qui avait souvent été pointé du doigt pour son comportement lorsqu’il était au Barça. «Luis Enrique exclut Dembélé pour Arsenal-PSG» ou encore «Luis Enrique se sépare de Dembélé», peut-on lire. Dembélé ne changera donc jamais et en Espagne, cette nouvelle donne le sourire.

Merci Grizou !

A 33 ans et après 137 sélections, Antoine Griezmann referme le chapitre Equipe de France. C’est une très grosse page de l’histoire des Bleus qui se tourne et Le Parisien, comme tout le peuple tricolore le remercie. «Merci Grizou», merci pour ces dix belles années à défendre nos couleurs. C’est assurément avec le «cœur gros» qu’il s’en va comme le relaye L’Equipe sur sa Une, mais il restera à jamais le «prince des Bleus». Il restera le visage qui a réconcilié l’Equipe de France avec le public français et surtout, il laisse une trace indélébile chez les supporters et dans l’histoire. D’un point de vue statistique, Antoine Griezmann se situe parmi les plus grands. Il est le 3ème joueur le plus capé à égalité avec Giroud et le 4ème meilleur buteur de l’histoire avec 44 buts et 30 passes décisives.

