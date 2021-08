LOSC : Olivier Létang scelle l'avenir de Burak Yilmaz et tacle Christophe Galtier

«Burak (Yilmaz) n'est pas partant, il nous l'a dit, au président (du LOSC, Olivier Létang) et à moi. Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés mais on sait que tout est permis dans cette période de mercato.» Voilà ce que déclarait Jocelyn Gourvennec ce samedi après le match nul entre Saint-Étienne et Lille (1-1, 3ème journée de Ligue 1), au sujet de son attaquant turc de 36 ans. Courtisé par l'OGC Nice de Christophe Galtier, le «Kraal» Yilmaz est bien parti pour rester, comme l'a confié le président du LOSC à L'Equipe ce dimanche.

«Je sais depuis pas mal de temps que Nice a contacté Burak sans nous avertir. Je discutais d'ailleurs récemment avec Laurent Nicollin (le président du MHSC) des méthodes de Nice en cette fin de mercato (Nice souhaite recruter Andy Delort, qui s'est déjà mis d'accord avec les Aiglons, NDLR). Quand Burak ne veut pas rester dans un club, et cela lui est déjà arrivé dans sa carrière, il demande à partir. Or, il nous a dit, à Jocelyn et à moi, qu'il voulait rester, c'est l'élément clé», a dans un premier temps assuré Olivier Létang, avant de poursuivre, tout en assénant un tacle bien glissé à son ancien entraîneur. «Il ne peut pas nous dire ça et envisager un départ, c'est impossible et c'est limpide. On en a fait des tonnes sur cette histoire mais le dossier Burak est mort, il ne partira pas. J'avais pourtant cru entendre l'entraîneur de Nice (Galtier) dire qu'il ne tenterait pas de recruter d'anciens joueurs lillois.» Le double message est clair.